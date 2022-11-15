Одна людина загинула, 6 – поранені, пошкоджені 30 об’єктів – голова МВС про ракетні удари 15 листопада

Одна людина загинула, шестеро були поранені внаслідок ракетних ударів російських військ по території України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Ми зафіксували одну людину, яка загинула у Києві, та шістьох травмованих осіб: троє за адресами у Києві і ще троє – в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити поки зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація», – сказав Монастирський в ефірі телемарафону.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів.

«Це й приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури. Скрізь працює поліція, всюди проводять огляди місця подій, збирають залишки ракет, якими ці об’єкти були обстріляні», – повідомив Монастирський.

За його словами, у більшості випадків спрацювали українські сили протиповітряної оборони.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 14:30 15 листопада російські загарбники вдарили по території України крилатими ракетами повітряного і морського базування. За повідомленням, до удару було залучено 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом, як повідомили у повітряних силах, було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська (Ростовська область РФ), а також близько 20 ракет «Калібр» морського базування з акваторії Чорного моря і 10 дронів-камікадзе.

Українські військові, за попередніми даними, збили 73 із понад 90 крилатих ракет, а також всі 10 дронів «Шахед», запущені російськими силами по Україні під час масованого удару 15 листопада, повідомило командування.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через сьогоднішні обстріли постраждали близько 15 енергетичних об’єктів у різних областях України.

Відтак наразі знеструмлення тривають у Києві, а також у низці областей: Київській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.