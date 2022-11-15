«Будемо з Україною стільки, скільки потрібно» – держсекретар США після ракетних атак 15 листопада

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив після нової хвилі ракетних ударів Росії по українській інфраструктурі про готовність підтримувати України «стільки, скільки потрібно».

«Сьогодні президент України Володимир Зеленський знову продемонстрував лідерство і чітко дав зрозуміти, що він готовий до дипломатії для справедливого припинення війни, яку розпочала Росія. Відповіддю Росії стала чергова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно», – написав очільник американського зовнішньополітичного відомства у твітері 15 листопада.

Нова масована ракетна атака за масштабами не поступається першому такому нападу, здійсненому 10 жовтня. Російські війська випустили понад 90 ракет по території України 15 листопада, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Більше ніж 70 з них було збито силами ППО, і за це дякуємо нашим Збройним силам. Але все ж таки були влучання, близько 15 енергетичних об’єктів постраждало в різних областях», – сказав він.

Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших населених пунктах.