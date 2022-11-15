Масована ракетна атака на Україну – помста армії РФ за поразку на полі бою?

Дві російські ракети влучили у житлові будинки у центрі столиці, ще чотири збила ППО, повідомила влада. У Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях спрацьовували засоби протиповітряної оборони. Російські сили завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова, у Львові після вибухів знеструмлена частина міста. Яка ситуація у містах?

Російські війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 кілометрів від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, повідомляє Оперативне командування «Південь». Що це означає?

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через пісні про «матушку Русь», що звучать на території Києво-Печерської лаври. Чим може завершитися ця історія і якою є роль УПЦ (МП) в Україні?

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