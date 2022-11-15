Масована ракетна атака на Україну – помста армії РФ за поразку на полі бою?

- Дві російські ракети влучили у житлові будинки у центрі столиці, ще чотири збила ППО, повідомила влада. У Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Сумській та Житомирській областях спрацьовували засоби протиповітряної оборони. Російські сили завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова, у Львові після вибухів знеструмлена частина міста. Яка ситуація у містах?
- Російські війська на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 кілометрів від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ, повідомляє Оперативне командування «Південь». Що це означає?
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через пісні про «матушку Русь», що звучать на території Києво-Печерської лаври. Чим може завершитися ця історія і якою є роль УПЦ (МП) в Україні?
Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.
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