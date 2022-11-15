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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі

Справу кваліфікували як виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», що нині належить УПЦ (Московського патріархату). Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомляє у вівторок пресслужба СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що інцидент не залишиться без реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Днями священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»… За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у лаврі.

У Києво-Печерській лаврі публічно не коментували оприлюднене відео та повідомлення СБУ.

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