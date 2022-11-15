СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», що нині належить УПЦ (Московського патріархату). Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русский мир», повідомляє у вівторок пресслужба СБУ.

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що інцидент не залишиться без реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Днями священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі співали пісню з такими словами: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь»… За його словами, відео він отримав від випускника КПБА, який з друзями зайшов у храм Всіх святих печерських у лаврі.

У Києво-Печерській лаврі публічно не коментували оприлюднене відео та повідомлення СБУ.