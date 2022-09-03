До суду передали справу щодо священника УПЦ (МП), підозрюваного у зливі даних про ЗСУ

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно священника УПЦ (МП), якого слідчі ідентифікували як інформатора військ РФ.

«Слідством встановлено, що у середині квітня 2022 року священнослужитель збирав для представників армії країни-агресора інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах. Дані він передавав у вигляді текстових повідомлень через месенджер Telegram. Отримана інформація використовувалася ворогом для визначення місцезнаходження цілей та подальшого їх вогневого ураження. Правоохоронці викрили та затримали обвинуваченого наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. Під час документування злочину у його телефоні виявлено переписку з представниками армії країни-агресора», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними ОГП, священнику УПЦ (МП) інкриміновано колабораційну діяльність, йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Спецслужби України з початку повномасштабного вторгнення РФ систематично повідомляють про виявлення корегувальників, агентів та інших осіб через їхню роботу на шкоду ЗСУ та співпрацю з країною-агресором.