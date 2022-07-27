Патріарху РПЦ Кирилу заборонили в’їзд до Литви – ЗМІ

Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу заборонено в'їзд до Литви. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на повідомлення МЗС Литви.

Згідно з повідомленням, рішення про включення Кирила до списку небажаних осіб було ухвалено ще 23 червня. У коментарі литовського дипломатичного відомства глава РПЦ названий «одним із найактивніших прихильників війни проти України» та близьким соратником президента Росії Володимира Путіна.



Литва входить до шенгенської зони. Заборона на в'їзд до неї означає, що дані патріарха Кирила мають з'явитися в Шенгенській інформаційній системі, що з великою ймовірністю означає, що він не зможе в'їжджати і в інші країни шенгенської зони (хоча можливі винятки).

Раніше Угорщина наполягла на тому, щоб патріарха Кирила не вносили до списку санкцій ЄС. Патріарх, однак, включений до списків санкцій США, Британії, Канади.



Патріарх Кирило у своїх проповідях та виступах після повномасштабного російського вторгнення в Україну неодноразово говорив про те, що «Росія ніколи ні на кого не нападала», звинувачував у розпалюванні конфлікту країни Заходу та антицерковні сили. Він також говорив, що російські військові в Україні захищають Росію.



Крім того, зазнають репресій ті клірики, які публічно виступають проти війни, особливо якщо такі виступи супроводжуються критикою патріарха.