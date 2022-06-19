Патріарх РПЦ Кирило: «Наші хлопці захищають Росію на полі бою»

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило вважає, що російськими військовими в Україні керує внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі. Предстоятель РПЦ, виступаючи у Пензі після освячення Спаського кафедрального собору, заявив: «Наші молоді хлопці зараз захищають Росію на полі бою».

За словами Кирила, священники, які «опікуються» російськими військовими, розповідають йому про численні приклади мужності та самопожертви серед них. Патріарх РПЦ вважає, що це «не від високої зарплати», а від «морального почуття».

Кирило також висловив думку, що західний світ зараз переживає «занепад віри», а в Росії постійно відкриваються нові храми, що він назвав «божим чудом».

Раніше цього тижня Великобританія внесла патріарха РПЦ Кирила до списку санкцій. В обґрунтуванні рішення британської влади сказано, що патріарх зробив багато публічних заяв на підтримку російського вторгнення в Україну.

Крім того, Московський патріарх Кирило після початку війни відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, говорив про те, що на Донбасі триває «метафізична боротьба», і звинувачував владу України у заохоченні церковного розколу. Він також стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала. Про війну в Україні як «захист Росії на полі бою» він сказав уперше.