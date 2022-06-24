Митрополит Епіфаній просить прем’єра Шмигаля передати ПЦУ церкву у Києво-Печерській лаврі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням невідкладно надати один із храмів на території Києво-Печерської лаври для богослужінь ПЦУ.

«Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством», – йдеться у його листі до очільника уряду.

За словами предстоятеля ПЦУ питання подолання такої монополії «багаторазово порушувалося від середини 1990-х років», але безуспішно.

«Протягом 1990-х – початку 2000-х років монастир Московського Патріархату систематично через насильницькі дії та захоплення все нових і нових корпусів розширював свою присутність. Керівник монастиря Павло (Лебідь), використовуючи зв’язки у тодішньому державному керівництві, добивався подальшого «узаконення» таких дій», – наголошує митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) ввечері 12 травня оприлюднив заяву, в якій зазначив, що «діяльність попередньої влади та ПЦУ стала одним із приводів військового вторгнення в Україну».

13 травня у Держетнополітики назвали це розпалюванням ворожнечі і виправданням війни.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.