УПЦ (МП): «Діяльність попередньої влади та ПЦУ стала одним із приводів військового вторгнення в Україну»

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) у четвер ввечері оприлюднив заяву, в якій озвучив, як вважають представники цієї церки, одну з причин російського військового вторгнення в Україну.

«У різних областях України мають місце випадки ухвалення органами місцевого самоврядування незаконних рішень про заборону або обмеження діяльності місцевих релігійних громад УПЦ. З мовчазної згоди або ж за активного втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів УПЦ. Священний синод УПЦ констатував, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні на сайті УПЦ (МП).

Наразі сам Петро Порошенко не коментував публічно цієї заяви УПЦ (МП). Цього також не робив поки і предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Крім того, УПЦ (МП) повідомила, що синод звертається до президента Володимира Зеленського з проханням «зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо УПЦ».

Раніше повідомлялося, що синод ініціював збори вірян УПЦ (МП) для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.