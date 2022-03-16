«Московському патріархату місця в Україні після війни вже немає» – релігієзнавець Єленський

В Україні гостро реагують на поведінку предстоятеля РПЦ патріарха Московського Кирила, який відмовчувався коли почалася війна Росії проти України, а потім своїми заявами і діями фактично підтримував російську агресію. Таку поведінку засуджують і в Україні, і в світі – інші релігійні діячі. В Україні в деяких єпархіях УПЦ (Московського патріархату) вже припинили поминати ім’я російського патріарха. Також засуджуються російські ракетні і авіаудари проти українських церков. Але питання тут ширше – як агресія Росії проти України вплине на майбутнє УПЦ (МП)? В Україні за час масштабної війни від 24 лютого російськими військами було завдано ударів і пошкоджено або знищено понад 20 православних храмів. 2 березня, наприклад, був обстріляний Свято-Успенський собор в Харкові, який належіть УПЦ (Московського патріархату) і є однією з візитівок другого за величиною міста України. У соборі вибито вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення храму.

У ніч на 13 березня була обстріляна Святогірська лавра на Донеччині – одна з трьох православних лавр України.

На сході нашої країни окупанти вирішили «демілітаризувати» та «денацифікувати» Святогірську лавру

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Святогірської лаври УПЦ (МП) ілюстрацією брехні російської пропаганди, додавши, що на час обстрілу в монастирі не було жодної військової цілі, але це не зупинило російські війська. «На сході нашої країни окупанти вирішили «демілітаризувати» та «денацифікувати» Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії. На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі», – наголосив Зеленський.

Зеленський зауважив, що цей факт продемонстрував, що «вся ідеологія російської держави є просто брехнею».

«Русский мир» не вагається перед тим, щоб обстрілювати православні храми

«Бачите, «русский мир» не вагається перед тим, щоб обстрілювати православні храми – навіть в більшості це храми УПЦ (Московського патріархату), – каже в інтерв’ю Радіо Свобода релігієзнавець Віктор Єленський. – З тих кількох десятків храмів, що були обстріляні, або зруйновані, або напівзруйновані, переважна більшість належіть Московському патріархату». «У них немає нічого святого! І в доктрині «русского мира» немає нічого духовного. Просто це агресивна геополітична доктрина і вона не має нічого спільного з християнством і має бути засуджена як єресь», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Горєвой особливу увагу звертає на те, що в більшості обстріляні храми належать саме УПЦ (Московського патріархату). «Фактично вони знищують і своїх – церкви Московського патріархату в Україні. Це б’є по УПЦ (МП), бо вони думали, що маючи оцю лейбу «МП» вони будуть захищені, будуть сприйматися як свої. А вони не сприймаються як свої! І це є одним зі свідчень того, що має місце геноцид, адже агресія спрямована за національною ознакою. Російські війська фактично знищують навіть представників своєї церкви, які є етнічними українцями».

«Пробив усі днища» Також в Україні в церковних – та й ширших колах – спостерігають за поведінкою предстоятеля РПЦ патріарха Кирила та тлі війни Росії проти України. Патріарх Кирило 6 березня у проповіді в храмі Христа Спасителя в Москві не підтримав прямо російське вторгнення, але обґрунтував його, сказавши, що «практично початок воєнних дій» пов’язаний з тим, що деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі – вочевидь, маючи на увазі угруповання «ДНР» та «ЛНР». 75-річний Кирило знову звинуватив Захід, назвавши його «світом видимої свободи», вимогою якого «є проведення гей-параду» як «тесту на лояльність до наймогутнішого світу». 13 березня патріарх Кирило передав в храмі Христа Спасителя керівникові Росгвардії Віктору Золотову так звану Серпневу ікону Божої Матері. «Нехай він (образ) надихає молодих воїнів, які приймають присягу, які вступають на шлях захисту Вітчизни…» – сказав на церемонії передачі ікони патріарх Кирило. Підрозділи Росгвардії беруть активну участь в агресії Росії проти України.

Цей факт викликав обурення багатьох в Україні. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Ефіпаній висловився у твіттері так: «Вручення в неділю на літургії очільником Московського патріархату Кирилом Гундяєвим директору Росгвардії ікони та побажання «благословення» вбивцям і душогубам – духовний злочин. Позицію глави РПЦ, який підтримав агресію проти України, мають засудити всі релігійні лідери світу!» Так, власне, і було. Виконувач обов’язки генсекретаря Всесвітньої Ради церков Іоан (Йон) Сауча закликав Кирила вплинути на владу Росії, щоб зупинити війну. У Ватикані тепер впевнені, що планована зустріч – друга після 2016 року – між папою Римським та патріархом Кирилом вже не відбудеться.

Патріарх Кирило продемонстрував не просто свою сервільність перед Кремлем, а продемонстрував абсолютний відлам від християнства

Критикували війну Росії проти України і Вселенський патріарх Варфоломій, Олександрійський патріарх Теодор Другий, румунський патріарх Данило, архієпископ Лев у Фінляндії та інші світові релігійні діячі. До миру і припинення страждань людей в Україні постійно закликає папа Римський Франциск. В Західній Європі деякі парафії РПЦ вийшли з під опіки патріарха Кирила. В самій Росії близько 300 православних членів групи «Російські священники за мир» підписали листа з критикою дій Москви, засуджуючи «вбивчі накази», які виконуються в Україні. «Патріарх Кирило – навіть для тих, хто давно спостерігав за його еволюцією – пробив усі «днища», які тільки було можливо. Він продемонстрував не просто свою сервільність перед Кремлем, а продемонстрував абсолютний відлам, відпадіння від християнства, розрив з Євангелієм», – каже релігієзнавець Єленський, який раніше був депутатом українського парламенту.

Деякі церкви настільки розлючені через позицію Кирила щодо війни, що ми спостерігаємо потрясіння у світовому православ’ї

«Патріарх Кирило зараз намагається бути одним з найкращих учнів у кремлівській школі ненависті... РПЦ зараз по суті перестає бути церквою, вона стає додатком до шовіністично-мілітарної машини Російської Федерації», – зауважив Єленський в інтерв’ю. Професорка Університету Ілії в Тбілісі і колишній посол Грузії при Ватикані Тамара Грдзелідзе каже так: «Деякі церкви настільки розлючені через позицію Кирила щодо війни, що ми спостерігаємо потрясіння у світовому православ’ї». Усього у світі налічується 260-300 мільйонів православних, об’єднаних у 15 автокефальних помісних церков, а також і тих, хто перебуває за їхніми межами.

Вплив війни на майбутнє УПЦ (МП) Не дивлячись на те, що війна ще не завершена, і вона забирає все більше і більше життів невинних мирних людей в Україні, в церковних і довколацерковних колах обговорюються влив російської агресії на майбутню церковну ситуацію в Україні. На початок війни УПЦ (МП) була найчисельнішою церквою, маючи десь 12 тисяч парафій. Проте автокефальною, канонічно визнаною є Православна церква України (ПЦУ), хоча вона й поступається в кількості парафій, маючи їх понад сім тисяч. Дарування Томосу ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм у 2019 році призвело до переходу від УПЦ (МП) кількох сотень парафій, але на стосунки між двома церквами не вплинуло – багато священників і кліриків УПЦ (МП) і далі негативно ставились до ПЦУ.

Ситуація вже міняється зараз. Сумська єпархія УПЦ (МП) на чолі з митрополитом Євлогієм першою перестала згадувати патріарха Кирила в кінці відправ. Саме на Сумщині одні з найзапекліших боїв – зокрема сильно страждають Охтирка і обласний центр – Суми. Зараз назагал вже 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха Кирила під час богослужінь.

Багато хто в УПЦ (МП) нині прозріває і частина з них готова вийти з РПЦ

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій ще на початку війни звернувся до президента Росії Путіна з вимогою «негайного припинення братовбивчої війни», різко засудивши російське вторгнення. «Багато хто в УПЦ (МП) нині прозріває і частина з них готова вийти з РПЦ. Але річ у тім, що за останні роки у них стільки було напродуковано пропаганди проти ПЦУ, що вихід з РПЦ автоматично не конвертується в приєднання до ПЦУ. Може за деякий час…» – каже в інтерв’ю релігієзнавець Дмитро Горєвой. Експерти, з якими говорило Радіо Свобода, прогнозують, що після завершення війни може мати місце масовий перехід парафій та навіть цілих єпархій УПЦ (МП) до ПЦУ. Не виключається навіть і можливість нового всеправославного українського об’єднавчого собору і злиття ПЦУ і УПЦ (МП)...

«Те, що їх (УПЦ (МП)) зараз «протверезило» бомбардуванням – це, звичайно, очевидний факт. Зараз немає часу розбиратися з юрисдикціями, а всі сили мають бути вкладені в перемогу над ворогом», – пояснює Віктор Єленський.

Московському патріархатові місця в Україні вже не буде

Проте він додає: «Але в Україні існує помісна канонічна ПЦУ. Ясно, що існує багато непорозумінь між архієреями, між священниками, багато нагніталась ненависть до ПЦУ. Проте зараз є можливість відставити розбіжності в сторону і виробити просту і прийнятну процедуру приєднання до ПЦУ. «Пропетляти» як це було в 2014-15 роках УПЦ (МП) вже не вдасться. Бо ясно, що Московському патріархатові місця в Україні вже не буде».