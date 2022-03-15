15 єпархій Московського патріархату перестали поминати патріарха РПЦ Кирила - Данилевич

Через війну в Україні всередині УПЦ МП існують тенденції на віддалення від Російської православної церкви, заявив Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода.



Речник УПЦ (МП) прокоментував низку заяв патріарха РПЦ Кирила, а також інформацію про те, що той благословив російських військовослужбовців на війну проти України:



«Взагалі заяви і дії патріарха Кирила, і його оцінка російсько-української війни, і нападу на Україну, і вторгнення відкритого в Україну, вона є, м’яко кажучи, дивною, а точніше, абсолютно неадекватною. І його заяви викликали шалений спротив. Нерозуміння, несприйняття і спротив», – сказав Данилевич.

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Зокрема, йдеться про спротив і серед духовенства УПЦ (МП).

«Багато священників і навіть єпископів припинили поминати Патріарха Кирила. Щонайменше, 15 єпархій з 53 церкви (УПЦ (МП) - ред.) заявили про припинення поминання. Те, що робить патріарх – це його особистий гріх», – додає протоієрей.

Чи можливий розрив УПЦ (МП) із Російською православною церквою, з огляду на сказане, він зауважує:

«Про це думається, про це говориться всередині церкви, і особливо я бачу на низах, серед духовенства, навіть єпископів, багато про це говориться, і зрозуміло, що ці зміни, про які ви говорите, вони можливі вже після завершення активних бойових дій. Тому що зараз навіть зібрати собор (збори керівництва церкви – ред.) в умовах бойових дій – є неможливим», - додає речник УПЦ (МП).

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Водночас предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій досі поминає Партіарха РПЦ Кирила на богослужіннях, але вже за скороченою формулою, підсумовує Данилевич. Це, на його думку, теж свідчить про початок певних тенденцій, адже позиції Онуфрія та Кирила разюче різняться.

Утім, за словами протоієрея, наразі про об’єднання УПЦ (МП) із помісною Православною церквою України не йдеться.

Сумська єпархія УПЦ (МП) повідомила 28 лютого про відмову від поминання патріарха РПЦ Кирила. Перед цим про таке рішення заявили кілька представників місцевого духовенства.