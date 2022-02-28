Кілька священників УПЦ (МП) на Сумщині припиняє згадувати російського патріарха Кирила в молитвах

Кілька священників Сумської єпархії Української православної церкви Московського патріархату засудили російську агресію та заявили про припинення згадування Московського патріарха Кирила. Про це єпархія повідомила 28 лютого.

Священники висловили «повну підтримку» Україні і повідомили, що моляться за українську владу, Збройні сили та «всіх, хто сьогодні зі зброєю в руках став на захист України». Духовенство також нагадало, що очільник УПЦ (МП) Онуфрій засудив нову агресію Росії.

«При цьому ми з особливим смутком мусимо визнати, що в ці страшні дні Святійший патріарх Московський і всієї Русі Кирило ніяк не засудив агресивні дії російської влади. В своєму зверненні від 24 лютого 2022 року патріарх Кирило лише закликав «всі сторони конфлікту зробити все можливе, аби уникнути жертв серед мирних жителів». Таким чином, сама війна тут не засуджена», – йдеться в заяві священників.

Читайте також: Предстоятель УПЦ (МП) – Путіну: «війна з Україною – повторення гріха Каїна»

Також представники УПЦ (МП) в області згадують про молитву Кирила 27 лютого в Москві, в якій він назвав події в України «внутрішніми чварами й негараздами» і заявив про «злі сили, які завжди боролися з єдністю Русі та Російської церкви». З цього духовенство Московського патріархату Сумщини зробило висновок, що російський патріарх схвалює нове вторгнення Росії до України.

«Керуючись велінням нашої пастирської совісті, ми ухвалили рішення припинити згадування Московського патріарха за богослужіннями. Це рішення продиктовано також і вимогами нашої пастви, яка, на жаль, не хоче більше чути в наших храмах ім’я патріарха Кирила», – додають у заяві.

Представники єпархії вказують на те, що цей крок не є канонічним порушенням, тому що церковні канони передбачають згадування лише правлячого єпископа, тобто очільника УПЦ (МП) Онуфрія.

Читайте також: Митрополит Епіфаній просить російського патріарха Кирила допомогти забрати тіла військових РФ

Вони також закликали архієрея єпархії, митрополита Сумського та Охтирського Євлогія, долучитися до цієї позиції.

Звернення підписали 30 архімандритів, протоієреїв та інших представників духовної ієрархії УПЦ (МП) в Сумській області.

УПЦ (МП) є самоврядною церквою з правами широкої автономії, проте у складі Російської православної церкви. Володимир Путін у своєму телезверненні про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР», що передувало початку військових дій проти України, заявляв, що УПЦ (МП) нібито зазнає в Україні переслідувань.