Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) повідомив, що охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію.

«Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність. Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави. Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ. Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму», – повідомив Євстратій (Зоря) у фейсбуці.

За його словами, предстоятель ПЦУ Епіфаній не виїжджав і не виїде за межі України, «сама думка про це є абсурдною», сказав Євстратій (Зоря).

Він додав, що Епіфаній має надійну охорону і постійно працює.

З часу вторгнення Росії в Україну влада постійно попереджає громадян про пильність у зв’язку з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп. Про значну їх чисельність заявляють, в тому числі, у Києві. Сьогодні столична влада навіть повідомила, що «автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп».