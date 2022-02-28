Російські школи отримали методички щодо «миротворчої операції» в Україні

Школи у кількох регіонах Росії отримали рекомендації щодо проведення уроків про війну в Україні, що відображають офіційну позицію Кремля, повідомляє Meduza (видання внесене до списку ЗМІ-«іноагентів») з посиланням на кілька вчителів та телеграм-каналів.

У Томській області скріншоти матеріалів опублікував журналіст Андрій Серафимов. У Московській області копії виклав телегам-канал «Обережно, новини». Аналогічні скріншоти «Медуза» отримала від учителя з Калузькій області.

Інформацію підтвердила начальниця департаменту загальної освіти Томської області Ірина Грабцевич. За її словами, «подібні рекомендації надійшли... до всіх шкіл області».

Про те, що вказівки отримали московські освітні установи, пише «Бі-бі-сі». Видання наводить кілька цитат із методички для 9–11-х класів:

«На жаль, є сили, яким Росія органічно ненависна, які зараз роблять все, щоб розв'язати війну, щоб зробити так, щоб ви через три-чотири роки були втягнуті в її вбивчі жорна».

«Заокеанськими кураторами перед українською владою, перед майбутніми поколіннями було поставлено страшне завдання – перемога над Росією, перемога за всяку ціну. Як кажуть: «Боротись з Росією до останнього українця».

Матеріали в загальних рисах повторюють аргументи, використані президентом Росії Володимиром Путіним для виправдання вторгнення та які транслювали інші офіційні особи та ЗМІ.

Наприклад, на можливе запитання «Це війна з Україною?» вчителю пропонується відповісти «Йде не війна з Україною, а спеціальна миротворча операція, мета якої – стримати націоналістів, які утискають російськомовне населення».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

В Офісі президента України повідомили, що українська і російська делегації, які зустрілися 28 лютого в районі українсько-білоруського кордону, провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який є одним з учасників цієї зустрічі, повідомив, що переговори української і російської делегацій були важкими: «Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».