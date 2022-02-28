У Харкові через обстріли 11 людей загинули, десятки – поранені – голова ОДА

У Харкові внаслідок обстрілів російськими військами 28 лютого загинули щонайменше 11 людей, десятки поранені, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації, керівник ОДА Олег Синєгубов.

«Те, що зараз відбувається у Харкові, – це воєнний злочин! Це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, в які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою.

«Росія використовує тяжку артилерійську зброю! Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених», – додав він.

Раніше у міській раді Харкова повідомили про 31 пораненого внаслідок обстрілів, дані щодо загиблих пообіцяли надати пізніше.

Раніше сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Харків зазнав обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» із боку російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.