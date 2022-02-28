Бердянськ в окупації: поліцію розпустили, стоять блокпости, громадський транспорт не працює

В понеділок 28 лютого в Бердянську, куди з вечора неділі зайшла колона російської військової техніки, не працює громадський транспорт, в місті встановлені блокпости, повідомляє кореспондент проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода).

За даними корреспондента, також зранку не працювала місцева поліклініка, але згодом медики вийшли на роботу. Більшість магазинів закриті, а ті, що працюють напівпорожні. Хліб швидко розбирають, сірий продають по 25 грн.

Аптеки працюють до обіду, тому збираються велики черги.

Поліції в місті теж не має. Як пояснили в міськраді, «співробітники поліції тимчасово не можуть виконувати свої службові повноваження в силу обставин, що склалися».

«Працівники поліції, жителі нашого міста перебувають у Бердянську та надають допомогу в організації життєдіяльності міста», - додали в міськраді.

27 лютого ввечері російські військові зайшли до адмінбудівель Бердянська в Запорізькій області й поставили у них свою охорону, повідомив у відеозверненні в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

Вдень 27 лютого повідомлялося про те, що російська військова техніка зайшла до Бердянська, а російські військові встановили блокпост на виїзді з міста у бік Маріуполя.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».