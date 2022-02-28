Запоріжжя: росіяни на в’їздах у Енергодар та мітинги проти них у Бердянську

28 лютого під стінами Бердянської міської ради зібралися на мітинг містяни. Про це повідомляє офіційний канал Запорізької обласної державної адміністрації, перетвореної наразі на військово-цивільну адміністрацію. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що мітингарі вимагають, аби російські військові залишили місто, а також скандують «Україна» та співають гімн.

Телеграм-канал оперативного штабу бердянської мерії «Бердянск сейчас» повідомляє, що під час мітингу російська військова техніка здійснила залп у бік морського порту. За попередньою інформацією, його інфраструктура не постраждала. В Бердянську також зафіксовано сьогодні збройний напад на аварійну бригаду «Водоканалу» на блокпосту, який встановили напередодні російські військові.

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Складною є обстановка довкола міста Енергодар, поряд з яким розташована Запорізька атомна електростанція. Як повідомляє тамтешня міська рада, в місті – диверсанти, а на в’їзді до міста зафіксована російська піхота та техніка, зокрема, танки і «Гради».

У Мелітополі місцевою владою було відновлено контроль за будівлею мерії. Про це сьогодні повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму відеозверненні. За даними місцевих медіа, адмінбудівля зараз під охороною місцевих добровольців.

«На жаль, у будівлі виконкому ми не змогли розмістити повноцінне функціонування, повноцінну роботу. Не змогли у зв’язку з тим, що будівля зруйнована. Коли туди заходили російські війська, то вони майже зруйнували будівлю зсередини. Тепер потрібні невідомо скільки коштів і часу на відновлення цієї будівлі», – сказав Федоров.

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В Мелітополі зафіксовано масові випадки мародерства – від нього постраждали магазини низки торгівельних мереж. Про диверсійні групи і мародерів, зокрема останніх – у приватному секторі Запоріжжя, повідомляє і виконувач обов’язків мера Запоріжжя Анатолій Куртєв. Наразі, як повідомляє Запорізька ВЦА, поліції та теробороні в регіоні дано наказ стріляти на ураження по всіх мародерах.

В регіоні також взято в полон групу російських військових. Як повідомляє СБУ, вони здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям. Відео з тим, як вони телефонують додому своїм батькам у РФ і розповідають їм, що перебувають в Україні, оприлюднила Служба безпеки України.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».