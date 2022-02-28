Голова Нової Каховки повідомив, коли буде «зелений коридор» для жителів Веселого та Козацького

Міський голова Нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко в понеділок, 28 лютого, підтвердив кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» інформацію про організацію «зеленого коридору» для жителів селищ Козацьке та Веселе, які розташовані поряд із Каховською ГЕС і фактично опинилися в «котлі».

За його даними, коридор має відбутися 28 лютого. Людей з Веселого і Козацького мають перевезти в Нову Каховку.

«Практично домовленість досягнута, ми зараз автобуси переганяємо з одного підприємства на інше, де будуть поставлені на них Червоні Хрести. Після цього ми загрузимо воду і продукти харчування і перевеземо на той бік через ГЕС, і залишимо тим людям, які залишаться там, бо не всі хочуть сюди переїхати. А ті, хто згодився їхати сюди, будуть розміщені в автобусах і приїдуть сюди. Майже на 95% така домовленість є», – повідомив Коваленко.

«Тут у нас декілька студентських гуртожитків і профілакторії, готові прийняти цих людей і розташувати. Від однієї сільради, від іншої сюди – до Нової Каховки, це рівно два кілометри. Молю Бога, щоб так і сталося», – додав він.



У Херсонській області, куди 24 лютого вторглася російська армія, жителі сіл Козацьке та Веселе благають про порятунок. Люди кажуть, що опинилися в «котлі» – «затиснуті між російськими військами, що утримують Каховську ГЕС, та українською обороною». Там немає ні світла, ні води, ні їжі. Жителі чотири доби благають про порятунок.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов».

Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Російські ЗМІ повідомляли, що переговори мали розпочатися о 11:00 за Києвом. Поки деталей немає.