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Хакери розмістили на сайтах багатьох російських ЗМІ антивоєнні повідомлення

Угруповання Anonymous у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосило про те, що здійснюватиме кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ

Сайти російських ЗМІ зазнали масової атаки хакерської групи Anonymous. Зокрема, були атаковані сайти ТАСС, «Коммерсант», «Известия», «Такие дела», «Фонтанка», Forbes, РБК та інших.

«Путін змушує нас брехати і наражає на небезпеку. Навіщо це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!», – йдеться у опублікованому повідомленні хакерів.

У повідомленні, підписаному як «Небайдужі журналісти Росії», вказується, що його видалять, а «декого з нас» звільнять або навіть посадять.

«Але ми не можемо більше це терпіти», – йдеться у повідомленні, в якоому також вказана цифра «5300 загиблих російських солдатів».

Угруповання Anonymous у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосило про те, що здійснюватиме кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. Атакам піддавалися сайти Кремля, Держдуми, Міноборони та інших держустанов.

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