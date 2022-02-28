Російські громадські діячі створили Антивоєнний комітет Росії

Російські громадські діячі 27 лютого створили Антивоєнний комітет Росії. Про створення організації Російській службі «Голосу Америки» повідомив речник колишнього російського бізнесмена Михайла Ходорковського Максим Дбар.

Творці комітету звернулися із заявою до міжнародної спільноти.

«24 лютого 2022 року російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним розв’язало агресивну війну проти України», – констатують автори документа.

«В очах усього світу, – наголошують вони, – цей воєнний злочин скоєний від імені всієї країни, всіх росіян».

«Будучи громадянами Російської Федерації, ми проти своєї волі стали відповідальними за порушення міжнародного права, військове вторгнення та масову загибель людей. Жахливість скоєного злочину не залишає можливості промовчати або виявити пасивну незгоду», – заявляють ініціатори створення Антивоєнного комітету Росії.

Вони також підкреслюють: «Для людей, які виросли на ідеалах звільнення світу від нацизму, загарбницька війна – найбільш страшне і ганебне явище. Неопір такій війні є пособництвом. А протидія – єдина можлива і гідна лінія поведінки».

«Є чітка різниця, – нагадують члени комітету, – між росіянами – недобровільними учасниками путінських авантюр – і тими, хто усвідомлено допомагає путінському режиму у братовбивчій агресії. Ми несемо моральну відповідальність за те, що не змогли запобігти війні, що допустили віроломний напад російських військ на сусідню країну. Але безпосередні учасники вторгнення – генерали, які розробляли план, і політичне керівництво Росії – повинні бути названі воєнними злочинцями. Кожен з них окремо і всі вони разом мають понести покарання за скоєне. Для скоєних ними злочинів немає термінів давності, і вони мають отримати по заслугах, як довго б світу та його жертвам не довелося цього чекати».

«Антивоєнний комітет Росії звертається до урядів світу з вимогою зайняти принципову позицію щодо порушників міжнародного права», – йдеться у документі.

«Антивоєнний комітет звертається до всіх справжніх патріотів Росії із закликом консолідуватися у боротьбі з агресивною диктатурою Володимира Путіна, незалежно від будь-яких політичних розбіжностей, ідеологічних розбіжностей та особистих симпатій чи антипатій», – заявляють автори заяви.

Документ підписали Михайло Ходорковський, Гарі Каспаров, Сергій Алексашенко, Сергій Гурієв, Юрій Пивоваров, Євген Кисельов, Володимир Кара-Мурза, Дмитро Гудков, Борис Зімін, Євген Чичваркін та Віктор Шендерович.

У Росії 27 лютого на акціях проти війни в Україні затримали 1974 людини, повідомив правозахисний проєкт «ОВД-Инфо». Згідно з повідомленням, затримання відбулися у 67 містах Росії. За даними правозахисників, 24, 25 та 26 лютого силовики по всій Росії затримали понад три тисячі людей.

У країнах Західної Європи 27 лютого також відбувалися масові акції протесту проти російської агресії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

27 лютого Міністерство оборони Росії вперше визнало, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені.