Російські туристи не можуть виїхати з Європи – ЗМІ

Російські туристи не можуть виїхати з Європи – їх планують вивезти звідти транзитними рейсами через ОАЕ, Єгипет і Туреччину, повідомив агенції «РИА Новости» віцепрезидент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін.

«Через закриття авіасполучення туроператори зараз вирішують із Ростуризмом питання про перевезення 400 самостійних та організованих туристів з угорського Будапешта, 500 організованих туристів з Болгарії та близько 200 – з португальської Мадейри», – зазначив Горін.

За його словами, через невизначеність та нестабільну ситуацію російські туристи зайняли вичікувальну позицію.

«Туристи ставлять дуже багато питань туркомпаніям. Продажі суттєво скоротилися», – сказав Горін.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про рішення ЄС закрити повітряний простір країн-членів блоку для всіх російських літаків, включаючи приватні.

Канада також заборонила російським літакам літати у своєму повітряному просторі. Закриття неба одночасно над Ісландією та Канадою означає, що стало неможливо або вкрай складно виконувати трансатлантичні рейси з Росії до США, маршрути яких проходять над Північною Атлантикою.

За повідомленнями, ввечері 27 лютого літак російської авіакомпанії «Аерофлот» рейсу Москва – Нью-Йорк на підльоті до США розвернувся і полетів назад.