Посольство США закликало американців негайно залишити Росію

Посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію – після закриття багатьма країнами свого повітряного простору для російських літаків через вторгнення в Україну і скасування рейсів.

«Все більша кількість авіакомпаній анулюють вильоти... Громадянам США слід подумати про від’їзд із Росії через ті комерційні варіанти, які поки що залишаються доступними», – йдеться у повідомленні на сайті американської дипмісії.

Неспровокований напад Росії на Україну, який називають найбільшим нападом на європейську державу з часів Другої світової війни, спричинив цілу низку жорстких санкцій проти Москви, у тому числі, з боку США, ЄС та Великої Британії.

27 лютого після зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу оголосили, що ЄС планує закрити для російських авіаліній та приватних російських бортів свій повітряний простір. Цьому передували окремі рішення низки країн як у Європі, так і за її межами про аналогічну заборону для російських літаків. Щодо частини цих держав Москва запровадила дзеркальні заходи у відповідь.