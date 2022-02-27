У Росії на акціях проти війни в Україні затримали майже 2 тисячі людей – правозахисники

У Росії 27 лютого на акціях проти війни в Україні затримали 1974 людини, повідомив правозахисний проєкт «ОВД-Инфо».

Згідно з повідомленням, затримання відбулися у 67 містах Росії. У Москві затримано понад тисячу осіб, у Санкт-Петербурзі – приблизно 500.

За даними правозахисників, 24, 25 та 26 лютого силовики по всій Росії затримали понад три тисячі людей.

У країнах Західної Європи сьогодні відбуваються масові акції протесту проти російської агресії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».