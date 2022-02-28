Рубль впав, ранкова торгова сесія на Московській біржі скасована

Офіційна ранкова торгова сесія на Московській біржі, яка мала розпочатися о 7-й ранку за московським часом, скасована. Торги на валютному та грошовому ринку відкриються у понеділок о 10-й ранку. Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, доцільність відкриття торгів на інших ринках Банк Росії визначить «залежно від розвитку ситуації».

Курси євро та долара на міжнародних торгах вранці 28 лютого піднялися до історичного максимуму після того, як західні країни наклали санкції на Центральний банк Росії. На позабіржовому ринку Forex вранці понеділка курс долара підскочив більш ніж на 25 відсотків і досяг 105 рублів за один долар. Курс євро виріс приблизно на стільки ж, склавши 117 рублів.

Зростання котирувань відбулося після оголошення санкцій Євросоюзу проти Банку Росії. Рада ЄС заборонила будь-які операції з валютними резервами російського Центробанку. Про це йдеться у документі, опублікованому в журналі ЄС. Обмеження також поширюються будь-яких юридичних осіб, що діють від імені або за вказівкою Банку Росії.

Водночас Банк Росії запроваджує тимчасову заборону російським брокерам продавати цінні папери за дорученням іноземних клієнтів. Розпродаж облігацій і акцій нерезедентами зазвичай впливає як на фондовий, так і на валютний ринок, оскільки інвестори змінюють отримані за активи рублі на валюту.

27 лютого голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що західні країни заблокують близько половини «фінансових резервів» Банку Росії. Точної суми він не назвав. За оцінками експертів, Захід може заблокувати щонайменше 240-250 мільярдів доларів фінансових активів російського регулятора. Станом на 1 лютого валютні резерви Банку Росії становили $498 млрд (з урахуванням золота – $630 млрд).