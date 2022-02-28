Евакуаційний транспорт для жителів Волновахи потрапив під обстріл з російських «Градів» – влада

Евакуаційний транспорт, який відправили зранку до Волновахи Донецької області, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення, оскільки потрапив під обстріл з російських «Градів». Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Увесь склад евакуаційної колони цілий і наразі перебуває в укриттях.

Але! Зранку своїм ходом із Волновахи виїхало з десяток легкових автівок та успішно прослідували у бік Вугледару. Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям. Щойно вщухнуть обстріли, повторимо спробу евакуювати людей. Вкотре звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом відреагувати на гуманітарні потреби людей і сприяти утворенню «зеленого коридору» для евакуації жителів Волновахи.

Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти», – йдеться у повідомленні.

27 лютого українські війська звільнили Волноваху, але у місті зараз – гуманітарна катастрофа. Місцеві жителі масово просять про допомогу. Однак допомогти людям поки що не вдається, бо місто перебуває в оточенні російської армії, пояснює влада.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Переговори тривають. Поки деталей немає.