27 лютого Волноваху, що на півдні Донеччини, звільнили українські війська, але у місті зараз гуманітарна катастрофа. Місцеві жителі масово просять про допомогу. Однак, допомогти людям немає можливості, бо місто перебуває в оточенні російської армії.

Російська армія бомбить місто вже другу добу поспіль, практично рівняючи його із землею, повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури, лікарня (російський снаряд влучив у ЛОР відділення та жіночу консультацію). Люди постійно перебувають у підвалах.

Місто фактично заблоковане ворогом: неможливо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає електрики і можливості її відновити. Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу місту. Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!», –наголосив Кириленко.

Тим часом мешканці міста просять по допомогу, щоб не загинути від голоду та бомбардувань зі сторони Росії.

«Дорогі українці, звертаємося до вас із Волновахи із сигналом СОС та просимо про допомогу. Ми опинилися в жахливій ситуації, йде знищення міста. Багато споруд постраждало, в місті вже стерли вагонне депо, район ПМК, горить центр міста. Пряме влучання в лікарню, вигорають вщент будинки, процвітає мародерство: грабують магазини з продуктами, мобільними телефонами, побутовою технікою. Мешканці в підвалах повністю відрізані від інформаційного простору. Відсутні світло, вода, тепло, мобільний зв’язок. В холодних і темних підвалах знаходяться вагітні жінки та грудні діти. Керівництво міста відсиджується та відмовчується. Ми не маємо жодної інформації, закінчується питна та технічна вода, продукти харчування. Ми залишилися сам-на-сам зі своїми горем та бідою. Ми розуміємо, що зараз багато людей знаходяться в подібній ситуації, але вони інформовані про можливість евакуації. Благаю, не дайте бути похованими під багатоповерхівками, або від бомбардування, або від голоду та спраги», – аудіоповідомлення надіслала до Радіо Свобода жителька Волновахи.

У телеграм групі Волновахи - десятки повідомлень про розшук родичів. Ні з ким немає зв'язку. Також місцеві пишуть, що у підвалі заваленого будинку перебуває 12-річна дівчинка, просять про допомогу.

«Від учора армією Росії ведеться обстріл мого рідного міста Волноваха, це територія України! Люди без світла, води і тепла. Немає зв’язку. Бомблять. Сильно постраждали будинки, об’єкти інфраструктури. Є вбиті цивільні. На вулицях трупи. Люди ховаються по підвалах, в них більше немає житла. Все розбомлено», – пише в своєму інстраграмі волноваська блогерка Лілія Філоненко.

«По групах в інтернеті бідні люди шукають своїх родичів… Бо не можуть вийти на зв'язок. Там справді жах: мертві люди без голів, кінцівок лежать по вулицях, я знаю це від рідної людини - сестри, яка вчора під вибухами пробрались із друзями та сусідами до нас в село, в батьківський будинок. Вони за 4 дні постаріли років на 10. Два дні назад загинув там наш випускник, який працював в пожежній частині, Сергій Змунчилов. Батьки не можуть проїхати в місто забрати хлопця, не пропускають. Тому я вважаю, що тільки керівництво міста може якось вплинути на евакуацію та допомогти мирному населенню», – пишуть свідки подій.

В свою чергу, Волноваська райдержадміністрація повідомляє, що наразі немає можливості для зеленого коридору, щоб евакуювати людей.

«Дорогі жителі міст та селищ Волноваського району, які зараз перебувають під жорсткими обстрілами з боку Російської Федерації! Ми знаємо про жахливу ситуацію, про обстріли, розуміємо стан, в якому ви зараз знаходитесь. Але, на жаль, зараз немає можливості «зеленого коридору» для масової безпечної евакуації населення. Як тільки з’явиться можливість безпечно евакуювати населення – ми це неодмінно зробимо!» – оголосили в райдержадміністрації.

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