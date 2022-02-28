США зупиняє роботу посольства в Мінську – Державний департамент

Державний департамент Сполучених Штатів повідомив 28 лютого про тимчасову зупинку роботи американського посольства в столиці Білорусі Мінську.

Департамент також дозволив співробітникам посольства в Москві, які не мають критичних функцій, та родинам дипломатів виїхати з Росії.

«Ми вдаємося до цих кроків через безпекові проблеми, які виникають через неспровоковану та невиправдану атаку російських збройних сил на Україну. Державний департамент постійно адаптує свою позицію щодо роботи посольств і консульств по всьому світу», – додають у відомстві.

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Напередодні посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію.

Неспровокований напад Росії на Україну, який називають найбільшим нападом на європейську державу з часів Другої світової війни, спричинив цілу низку жорстких санкцій проти Москви, у тому числі, з боку США, ЄС та Великої Британії. Санкції Європейського Союзу також торкнулися Білорусі як союзника Росії.