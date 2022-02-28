ДПСУ перевіряє інформацію про те, що захисники острова Зміїний вижили – речник

Державна прикордонна служба наразі не має офіційного підтвердження, що всі прикордонники, які захищали острів Зміїний, вижили після захоплення острова російськими військами, але намагається це перевірити. Про це Радіо Свобода повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Власне, ми досі не маємо офіційного пітвердження, що всі хлопці живі. Але робота щодо встановлення цього, звісно, ведеться. Ми плануємо також звернутися до Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб він допоміг нам в питанні встановлення всіх військовослужбовців, які можуть бути в Севастополі, як зазначали російські ЗМІ», – сказав він.

За словами Демченка, відомство аналізувало відкриті дані, щоб встановити, чи можуть серед полонених в окупованому Севастополі службовці ДПСУ.

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«Таку ж роботу вели й Військово-морські сили, наскільки мені відомо. Нами встановлена певна кількість військовослужбовців, яких, скоріш за все, можна ідентифікувати як тих, хто перебував на острові. І ми, звісно, раді тому, що хлопці все ж таки всі можуть бути живими», – додав речник Держприкордонслужби.

Генеральний штаб ЗСУ 28 лютого звернувся до світової спільноти з проханням «вжити усіх можливих заходів впливу на РФ» для звільнення полонених захисників Зміїного та екіпажу судна «Сапфір», яке прямувало, аби надати медичну допомогу пораненим на острові.

Водночас командування вказало на спроби російської пропаганди звинуватити владу України в тому, що вона нібито «забула» своїх підлеглих.

«Окупанти «забули» повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно зв’язок із Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями», – повідомляють у Генштабі.

Державна прикордонна служба повідомила 26 лютого про ймовірність того, що всі захисники Зміїного вижили. У відомстві вказали на повідомлення російських медіа про доправлення до окупованого Севастополя в Криму українських військових, які перебували на острові.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.