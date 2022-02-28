Найбільший мобільний оператор в Україні повідомив про блокування SMS із Росії та Білорусі

Компанія «Київстар», найбільший мобільний оператор в Україні, вирішив заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусії на номери своєї мережі, повідомила пресслужба компанії.

«Останніми днями абонентам почала надходити велика кількість спам-повідомлень із недостовірною інформацією. Тому компанія вирішила заблокувати всі SMS-повідомлення з Росії та Білорусі на номери «Київстар». Це черговий рішучий крок у боротьбі з дезінформацією», – повідомили у компанії.

У компанії повідомили, що продовжують використовувати всі технічні можливості та ресурси, щоб забезпечувати стабільну роботу мобільного зв’язку та інтернету.

Повідомляється, що у низці населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури виникають перевантаження, але спеціалісти компанії працюють над відновлення зв’язку. Мережа працює у звичайному режимі, запевняють у «Київстар».

Напередодні Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України (Нацкомзв’язку), ініціювала передачу мобільним операторам у тимчасове безоплатне користування вільних смуг частот для забезпечення зв’язком громадян України.