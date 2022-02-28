На Львівщині попрощались із 21-річним бійцем Віталієм Сапилом

На Львівщині, у селі Сокільники, поховали 21-річного українського офіцера, командира танку Віталія Сапила, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Український військовослужбовець сухопутних військ загинув 25 лютого цього року у боях поруч українсько-білоруського кордону.

У танк, яким він керував, цілеспрямовано влучила російська ракета. Внаслідок цього загинули два українські бійці.

«Дали наводку і СУ-25 прилетів, було пряме попадання і мій онук отримав поранення, несумісне з життям. Віддав найдорожче, що мав – життя – за наше життя. Він – герой, а герої не вмирають», – говорить дідусь українського бійця Микола Сапило.

Віталій Сапило – вихованець дитячого футбольного клубу «Карпати». Його запрошували гравцем у донецький клуб «Шахтар». Тренував Сапила в дитячі роки і його односелець, герой Небесної Сотні Андрій Дигдалович. Але Віталій обрав не спортивну долю, а військову.

«Був такою доброю дитиною, і потім сказав, що «хочу йти в сухопутні війська», що сам вирішив. Тяжка втрата, не віриться. Щоб був проклятий той Путін, щоб горів у пеклі, щоб повертався в домовині, як моя дитина», – зі сльозами каже бабуся загиблого бійця Галина Сапило.

Із загиблим бійцем прощалися сотні односельців. В останній путь проводили з військовим оркестром. Біля будинку, де мешкав боєць, були запалені лампадки. Лампадки є вздовж усієї дороги, якою везли українського бійця.

Відспівували загиблого офіцера у місцевій церкві.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».