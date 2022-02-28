В Україні знімають арешти зі зброї у кримінальних справах, з-під варти звільняють учасників АТО/ООС

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про зняття арештів з техніки, озброєння, пального, що проходять нині у кримінальних справах, та передачу їх на потреби української армії.

У відеозверненні генпрокурор наголосила, що українська армія потребує матеріальної підтримки.

«Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень», – сказала Венедіктова.

За її словами, вже передано понад 10 тисяч тонн пального, бронетехніку та зброю.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про «непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту» рішення.

«В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти та зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей – учасників АТО знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона», – сказав Зеленський.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Російські ЗМІ повідомляли, що переговори мали розпочатися о 11:00 за Києвом. Поки деталей немає.