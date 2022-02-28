Мародерів «будуть знешкоджувати без попередження» – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко застеріг від мародерства в столиці в умовах воєнного стану.

«Хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження! Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!» – написав мер у своєму Телеграмі.

Він закликав містян згуртуватися, щоб «дати відсіч провокаціям в місті».

Кличко також зазначив, що, попри скасування комендантської години, громадський транспорт працює в скороченому складі і в першу чергу – для працівників критично важливих підприємств.

Він закликав містян утриматися від пересування Києвом без потреби.

Вранці 28 лютого в Києві перестала діяти посилена комендантська година.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».