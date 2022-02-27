Кораблі ВМС РФ захопили ще два українські цивільні судна, танкер і суховантаж – ДПСУ

Українські прикордонники повідомляють, що в північно-західній частині Чорного моря кораблі Військово-морських сил Росії захопили за добу 26 лютого ще два цивільних українських судна.

«Танкер «Афіна» перебуваючи в територіальному морі Румунії, у 22 милях від острова Зміїний, отримав відкритим каналом звʼязку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера «Афіна» негайно повідомив усім компетентним органам в Україні. Тим часом, відстежуючи рух суден у даному районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж «Принцеса Ніколь» з румунських вод так само прямував до острова Зміїний. Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС (систему автоматичної ідентифікації суден – ред.) і припинили виходити на звʼязок», – інформують українські прикордонники.

Згідно з повідомленням, зранку 27 лютого системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування у 18 милях від окупованого Криму.

«Піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів, тисячами тонн дизпалива і зерна принижує і перетворює (російських військових моряків – ред.) у примітивних грабіжників, фактично позбавляючи погон і честі», – вказано в повідомленні.

Увечері 26 лютого українські прикордонники повідомили про захоплення російськими військовими моряками рятувального судна «Сапфір».

Дії військових кораблів Росії є «прямим порушенням норм» Міжнародного морського права та міжнародних конвенцій безпеки мореплавства, стверджують в Адміністрації морських портів України. Інформації від російських військових до українських рятувальників не надходило. Такою була офіційна реакція України на захоплення судна «Сапфір».

26 лютого Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що всі українські прикордонники, захисники острова Зміїний у Чорному морі, про загибель яких повідомили пізно ввечері 24 лютого, можуть бути живими.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».