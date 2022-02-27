У Маріуполі евакуюють жителів лівобережного району через обстріли

Жителів лівобережного району Маріуполя евакуюють через обстріл житлових будинків. В міськраді Маріуполя стверджують, що на житлові будинки скинули кілька бомб. Зокрема під обстріл потрапили житлові будинки за адресами пр. Перемоги, 115, вул. Горлівська, 4, 6 та будівельний технікум.

«У будинках вибито практично все скло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У зв’язку із ситуацією міський голова Вадим Бойченко оголошує про початок розробки плану евакуації жителів Лівобережного району, які проживають у периметрі обстрілів, а саме в районі колишнього Ленінградського», – йдеться в повідомленні.

За даними кореспондентки проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода), наразі евакуйовано близько 80 людей, евакуація триває.

Про обстріл данного району Маріуполя повідомлялось 25 лютого.

Маріупольська міська рада повідомляла, що російські військові завдали авіаудару по селищу Сартана, що поблизу міста Маріуполя, внаслідок чого, за попередніми даними, три людини загинули, ще троє були поранені.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».