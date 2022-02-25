У Маріуполі під обстріл російських військових потрапив лівобережний район міста, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Маріуполі.

За його даними, у лівобережному району міста знаходиться мікрорайон Східний, який обстріляли бойовики угруповання «ДНР» в 2015 році.

Частина міста , яка зараз обстрілюється в Маріуполі – це центр густонаселенного району, він найбільший за кількістю населення в Маріуполі. Жителі ховаються в укриттях.

Це також підтверджує міська рада.

«Сьогодні ввечері під час навмисного обстрілу військовими Російської Федерації по мирному населенню постраждав лівобережний район. Служби екстреного реагування виїхали на місце. За попередніми даними, снаряд потрапив на футбольне поле школи №48. Також снаряди потрапили до прилеглих будинків по вулицях Азовстальська, пр. Свободи та Перемоги. Попередньо чотири об’єкти. Жителі ховаються в укриттях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місце виїхали усі необхідні служби», – йдеться у повідомленні міськради в Telegram.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Раніше Путін, виправдовуючи вторгнення в Україну, повторив свої безпідставні звинувачення, висловлені у промові 21 лютого, що український уряд є «неонацистським» режимом, який намагається отримати ядерну зброю. Пояснюючи, що означає демілітаризація України, речник президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що це «нейтралізації її військового потенціалу, який останнім часом помітно зріс завдяки, серед іншого, активним зусиллям іноземних держав».

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною. Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.