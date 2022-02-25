Резніков: грошове забезпечення військових ЗСУ з 1 березня зросте на 30%

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав термінову телеграму, якою передбачено з 1 березня 2022 року підняти грошове забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України.

«Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%. Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

За повідомленням, якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

У грудні минулого року міністр оборони заявляв: «у середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня мінімальна можливість заробляти – 14300 гривень, тому як мінімум моя задача на 30 відсотків збільшити таку можливість».