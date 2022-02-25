У Дніпрі розгорнули перші волонтерські і мобілізаційні пункти (фото)

У Дніпрі розгортають роботу перших волонтерських і мобілізаційних пунктів. Наразі в центрі міста таких два – у будівлі «Медіапростору» біля облдержадміністрації та в приміщенні «Січеславської Просвіти» на вулиці Володимира Мономаха, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У «Медіапросторі» наразі збирають волонтерську допомогу для Збройних сил України та підрозділів тероборони, є потреба у продуктах довгострокового зберігання, воді, засобах гігієни, ковдрах, ліках.

Тут збираються приймати також переселенців з інших регіонів України.

Як розповіли в міській раді Дніпра, у цьому ж приміщенні 25 лютого створили мобілізаційний пункт тероборони. Добровольцям при собі треба мати копії паспорта, ІНН, військовий квиток. процедура запису спрощена.

Мобілізаційний центр працює з 9:00 до 21:00.

А в приміщенні громадської організації «Січеславська Просвіта» почав діяти мобілізаційний і волонтерський центр для допомоги добровольцям ДУК «Правий сектор». Як розповіла волонтерка Анастасія Теплякова, у пункті зупинятимуться бійці-добровольці, які вирушатимуть боронити Україну.

Також у приміщенні збирають харчі й воду, спальники та каремати.