«Укрзалізниця» закликає Європу та Азію припинити залізничне сполучення з Росією

«Укрзалізниця» закликає країни Європи та Азії припинити залізничне сполучення з Росією. Компанія уже розіслала відповідне звернення до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з цієї країни, повідомила пресслужба.

«Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з Російською Федерацією, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЗД з усіх міжнародних організацій», – наголошуюсь в «Укрзалізниці».

26 лютого «Укрзалізниця» повідомила, що залізничні переходи між Україною та Росією, які «забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів», зруйновані. Також було припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Компанія заявила, що повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії.