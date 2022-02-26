«Залізничні переходи зруйновано»: «Укрзалізниця» заявила про припинення будь-яких відносин з Росією

«Укрзалізниця» припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ «Російські залізниці», залізничні переходи між Україною і Росією зруйновано. Про це АТ «Укрзалізниця» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів», – повідомили українські залізничники.

За інформацією «Укрзалізниці», залізничні переходи між країнами, які «забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів», зруйновані.

«Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ «Укрзалізниця» нічого не мало спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки. Відповідь від нашого диспетчера вони отримали – це позиція всієї компанії», – повідомив український перевізник.

«Укрзалізниця» повідомила, що повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії. Крім того, компанія готова стати «повноцінним учасником логістичного ланцюга Європейського Союзу».

Також «Укрзалізниця» планує розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм та забезпечить «якісну та швидку логістику» між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

«Російські залізниці» публічно не коментували розірвання відносин з «Укрзалізницею». Сайт «РЖД» на даний момент недоступний.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.