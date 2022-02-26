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«Залізничні переходи зруйновано»: «Укрзалізниця» заявила про припинення будь-яких відносин з Росією

Офіс «Укрзалізниці», архівне фото

«Укрзалізниця» припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ «Російські залізниці», залізничні переходи між Україною і Росією зруйновано. Про це АТ «Укрзалізниця» повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів», – повідомили українські залізничники.

За інформацією «Укрзалізниці», залізничні переходи між країнами, які «забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів», зруйновані.

«Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ «Укрзалізниця» нічого не мало спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки. Відповідь від нашого диспетчера вони отримали – це позиція всієї компанії», – повідомив український перевізник.

«Укрзалізниця» повідомила, що повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії. Крім того, компанія готова стати «повноцінним учасником логістичного ланцюга Європейського Союзу».

Також «Укрзалізниця» планує розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм та забезпечить «якісну та швидку логістику» між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

«Російські залізниці» публічно не коментували розірвання відносин з «Укрзалізницею». Сайт «РЖД» на даний момент недоступний.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

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