На спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ надійшов більш ніж 1 млрд грн

Українці та іноземці перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Збройних сил, понад один мільярд гривень (у еквіваленті), 450 млн грн з цієї суми НБУ перерахував на потреби Нацгвардії, повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, кошти надійшли від громадян та підприємств України, а також міжнародної спільноти, зокрема США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

«Допомогти ЗСУ можна просто, здійснивши переказ за допомогою платіжної картки будь-якого банку будь-якої країни світу, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок Нацбанку», – йдеться в повідомленні.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.