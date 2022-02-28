Всі чотири атомні електростанції перебувають під контролем України та працюють у штатному режимі – уряд

Енергосистема України працює стабільно в ізольованому від Росії та Білорусі режимі та має достатні резерви енергоресурсів для забезпечення споживачів. Про це повідомляє 28 лютого український уряд.

«Водночас через пошкодження, обумовлені бойовими діями, (станом на 12:00 28 лютого) залишалось знеструмленими (повністю чи частково) 316 населених пунктів та 332 тисяч споживачів. На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області в зв’язку з бойовими діями залишаються без газопостачання 11675 споживачів. Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів», – мовиться в повідомленні.

В українському Кабміні додали, що Запорізька АЕС перебуває під контролем України і працює в штатному режимі: «Як і три інші атомні станції. ДП «НАЕК» Енергоатом» як оператор всіх діючих українських атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Южно-Української – офіційно заявляє: інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники буцімто взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком. Наразі всі чотири атомні станції перебувають під контролем України та працюють у штатному режимі. Енергоатом вживає всіх необхідних заходів для захисту АЕС, організовано посилену оборону ядерних об'єктів відповідними підрозділами, передбаченими законодавством. Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм», – додали в уряді.

Міністри енергетики ЄС проведуть сьогодні, 28 лютого, позачергове засідання Ради, зокрема, щоб обговорити приєднання України до енергосистеми ЄС, додали в Кабміні.

«Після вторгнення російських військ в Україну міністри енергетики ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити поточну ситуацію на енергетичному ринку в Європі. Вторгнення Росії в Україну спричинило зростання ціни на газ в ЄС та світових цін на нафту. Це зростання відбувається в контексті вже існуючого сплеску цін на енергоносії в ЄС. Європейська рада від 24 лютого 2022 року закликала до дій на всіх рівнях і запропонувала Комісії запропонувати надзвичайні заходи, у тому числі для енергетичного сектору. Для подальших заходів міністри енергетики збираються на зустріч, щоб обговорити наслідки кризи в Україні, зокрема щодо безпеки, постачання та цін на енергоносії, а також можливі напрямки дій».

Раніше сьогодні влада Запорізької області повідомляла про складну ситуацію в Бердянську, одного загиблого і ще одного пораненого, а також бої за Токмак. Також поряд з Енергодаром, де розташована Запорізька АЕС, фіксують значне скупчення російської техніки зі сторони Генічеська і Херсона.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Переговори тривають. Поки деталей немає.