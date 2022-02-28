Запоріжжя: влада повідомляє про розстріляного військовими Росії жителя Бердянська та бої за Токмак

Російський військовий застрелив у Бердянську чоловіка за відмову дати йому телефон, аби зателефонувати додому, до Російської Федерації. Про це повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі Запорізька ОДА, нині перетворена на військово-цивільну адміністрацію.

Вночі про загибель одного бердянця і поранення ще одного повідомляв виконувач обов’язків мера міста Олександр Свідло.

За інформацією Бердянської РДА, обидва – охоронці підприємства «Бердянські жниварки».

Окрім адмінбудівель, у Бердянську російські війська також захопили телевізійну вежу. Як повідомив в.о. мера міста, цифрове мовлення і мовлення місцевих телеканалів у місті через це відсутнє. Також в телеграм-каналі оперативного штабу бердянської мерії «Бердянск сейчас» повідомляється про встановлення росіянами блокпостів у місті. Мовиться, що поліція у Бердянську розформована. Як повідомляється у згаданому вище телеграм-каналі, «поліція тимчасово не може виконувати свої службові обов’язки в силу поточну обставин. Працівники поліції-жителі нашого міста перебувають у Бердянську і надають допомогу в організації життєдіяльності міста».

Вночі на території області також тривали бої у Токмаку. Як повідомляють у Запорізькій ВЦА, зазнавши втрат, російські війська відійшли на південні околиці міста, наразі в Токмаку працюють диверсійно-розвідувальні групи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, у місті є суттєві проблеми з електрозабезпеченням та зв’язком.

Також напередодні донька мера Токмаку Івана Котелевського повідомляла, що на момент заходу росіян до міста той був у мерії, потім з ним повністю був втрачений зв'язок. Радіо Свобода звернулася по офіційну інформацію з цього приводу до Запорізької ВЦА.

Наразі в районі Малої Белозірки, поряд з Енергодаром, де розташована Запорізька АЕС, фіксується значне скупчення російської техніки зі сторони Генічеська і Херсону. Про це повідомив вранці 28 лютого мер сусіднього міста Дніпрорудне Євген Матвєєв. В самому Енергодарі ніч пройшла спокійно – в місті вночі проводилися патрулювання.

У самому ж Запоріжжі посилюють з 28 лютого комендантську годину: вона триватиме з 19:00 до 6:00 ранку. Також у місті припинено рух громадського транспорту греблею ДніпроГЕС та мостами через Дніпро.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.