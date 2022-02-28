Машину залишили і далі пішли пішки. Як українці виїжджають за кордон

ЛЬВІВ ‒ Від початку 24 лютого російсько-української війни близько 100 тисяч громадян України вже перетнули українсько-польський кордон на пунктах пропуску у Львівській області, за даними Львівської обласної адміністрації. Понад 10 тисяч людей очікують, щоб поїхати у сусідню державу потягом. Серед тих, хто виїжджає: як громадяни України, так іноземці. «Укрзалізниця»​ запровадила додаткові потяги зі Львова до Медики. Автомобільна черга перед пунктом пропуску «Краковець» сягає понад 50 км. За кілька годин вона стала ще більшою. Люди, яким залишилось до кордону вже менше кілометра, очікували у черзі вже три доби.

Хочу повернутись

«Ми виїхали з Києва, як тільки почались обстріли. Їду з двома дітьми машиною у Польщу, до друзів. Чоловік нас сюди супроводить до пункту пропуску і вже своїм ходом повернеться у Київ. Я хочу повернутись у нашу країну», ‒ каже Марина.

Люди очікують довго і емоцій не бракує. Намагаються стежити, щоб хтось не проскочив поза чергою. Виникають конфлікти і скандали. Поліція та волонтери намагаються виправити ситуацію.

На контрольно-пропускних пунктах між Україною і Польщею розгорнули намети. А волонтери вздовж дороги організували для біженців гарячі напої, їжу, навіть для малюків. Тут можна отримати дитячі памперси і речі. «Люди їдуть, треба допомагати, чай кава, їсти. Це все зібрали, люди самі принесли. Вже четвертий день такі черги, і ми сюди приїхали допомагати», ‒ говорить Роман Грушевський, житель прикордоння.

Певний час хочемо перебути

«Ми дуже вдячні. Ми ‒ біженці з Києва. Не знаємо, на який час їдемо. У нас в Польщі нікого немає. Просто певний час хочемо перебути. Взяли лиш документи, накидали якісь речі. У машині ‒ донька і собака. У Києві залишились сестра і племінники в теробороні. У черзі стоїмо від четверга, 24 лютого. Виїхали з Києва о 8-й годині, а о 5-й годині прокинулись від вибухів», ‒ розповіла Людмила Христиниченко, художниця з Києва.

Коли Тетяна Малайко, яка працює у Німеччині, почула, що Росія напала на Україну, вона одразу поїхала у Луцьк. Там живе її мама і 9-річний син. Двоє синів-близнюків проживають у Києві, які зараз допомагають захищати місто.

Три доби добираємося

«Я приїхала забрати молодшого сина. Скористалась пішим переходом. На Шегині було велике скупчення людей. На пішому переході люди чекають по 12-14 годин. Перевіряють довго, діти ‒ на землі, немає їсти, пити, чим вкритись. Це було у четвер. Тоді були великі провокації, сирійці проривали кордон, витісняли людей. Кількох осіб, мене у тому числі, прикордонниця полем провела, щоб вивести нас в Україну. А повертають в Німеччину з сином, але автомобілем із подругою. Вже три доби добираємося», ‒ розповіла Радіо Свобода Тетяна Малайко.

У більшості автомобілів перебували жінки з дітьми. Люди втікають із Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, а також Тернополя, Івано-Франківська, Львова. Чоловікам від 18 до 60 років у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово обмежений виїзд з України. Втім, дехто ризикує з надією проїхати. Виникають конфлікти вже при перетині українського кордону. «Везу трьох дітей і племінників. Не знаю, що з дружиною, вона мала їхати за нами, але не виходить на зв’язок. Не знаю, чи мене пропустять, якщо ні, то всі повернемось і будемо щось шукати тут», ‒ каже Михайло Гончук із Київської області.

Щоби зменшити скупчення людей на пунктах пропуску, збільшено кількість піших переходів. Однак доїхати до них вимагає спритності. Люди їдуть власним автомобілем, залишають його і вже далі з валізами йдуть пішки до місця, де пересідають у мікроавтобуси чи організовані автобуси, якими доїжджають до пішого переходу. Польські прикордонники дуже швидко пропускають українських біженців. Там організовані мобільні пункти, де люди отримують всю необхідну допомогу, звідси їх відправляють у тимчасові місця проживання.

Виїхали, коли почули обстріли

«Ми виїхали у день, коли почули обстріли. Це було о 5-й годині, а о 5.30 вже виїхали. Зібрали невеликі сумки і поїхали сюди. Ми їхали машиною, на трасі були затори, їхали селами сюди 28 годин. Машину залишили і далі пішли пішки 5 км. Чекаємо автобус. Наші хлопці залишились в Україні, будуть захищати країну. Їдемо з двома собаками. У Польщі у нас живе брат, у Німеччині ‒ тітка. У Києві залишились мама і сестра», ‒ говорить киянка Людмила.

За інформацією Львівської військової адміністрації, найближчим часом відкриють піші переходи у пунктах пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» та «Варяж – Усьмеж». До Нижанковичів обіцяють організувати трансфер. А близько трьох тисяч людей потягом зможуть поїхати у Закарпатську область, де зможуть виїхати у Словаччину та Угорщину. За даними влади, від початку війни близько 100 тисяч осіб перетнули пункти пропуску на українсько-польському кордоні майже 10 тисяч осіб очікують на потяг. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав біженців зупинятись у Львові та області, переночувати у тимчасово створених місцях. На залізничному вокзалі потік людей не припиняється. На Двірцевій площі біля Головного залізничного вокзалу у Львові рятувальники встановили мобільний пункт обігріву для втікачів із різних регіонів.