ДБР заявило про «фільтраційні заходи» в Україні і нагадало, куди звертатися у разі виявлення підозрілих осіб

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та Національною поліцією України проводять масштабні заходи щодо виявлення диверсійних груп та агентів у всіх регіонах України.

«Правоохоронці перевіряють усіх, хто переміщується територією нашої держави або переміщувався останнім часом. Ключова мета: виявлення російських ДРГ та агентів, що працюють на замовлення окупанта. Просимо громадян з розумінням ставитися до перевірок та допомагати правоохоронцям», – йдеться в повідомленні ДБР.

У відомстві звертаються: Якщо ви виявили підозрілих осіб у поїздах, автобусах, іншому транспорті – негайно сфотографуйте їх та повідомте на гарячі лінії:

ДБР: +38 (044) 300 27 07

СБУ: 0 800 501 482

Поліція: 102

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат.

Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.