Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія обстріляла Сєвєродонецьк: є жертва і поранені – ОДА

Снаряди влучили у житлові квартали (фото архівне)

Російські війська обстріляли Севєродонецьк, повідомляє голова Луганської обласної державної адміністраці Сергій Гайдай.

За його словами, снаряди влучили у житлові квартали: вибиті вікна будинків, розбиті автомобілі, перебитий газопровід.

Внаслідок обстрілу, є поранені (зокрема, і у тяжкому стані), а також одна загибла, зазначає очільник ОДА.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG