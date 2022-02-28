Мера Південного і ще трьох чиновників затримали за держзраду – голова Харківської ОДА

Мера міста Південного на Харківщині Олександра Брюханова, його заступника, а також керівника місцевого районного відділу поліції і дільничного інспектора затримали за статтею «державна зрада», повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «Державна зрада». Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє собі переговори із ворогом», – написав Синєгубов у фейсбуці.

За його словами, затриманням військові виявили лояльність. «Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові наділі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «розстрілювати будуть на місці», – додав голова ОДА.

Подробиць того, чого саме стосується звинувачення, він не навів.

Раніше сьогодні Синєгубов анонсував початок комендантської години на Харківщині по обіді 28 лютого. «Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендатська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині – завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки», – заявив він, звертаючись до жителів області.

Говорячи про ситуацію на Харківщині, Синєгубов повідомив, що ситуація в регіоні повністю контрольована.

«Уночі відбивали ворожі напрямки по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках», – сказав голова ОДА.

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Він також повідомив, що місцева влада створює логістичний гуманітарний центр, тому що отримує багато гуманітарної допомоги від бізнесу.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».