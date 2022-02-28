На Харківщині запроваджують комендантську годину з 15:00 понеділка до ранку вівторка

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов анонсував початок комендантської години по обіді 28 лютого.

«Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендатська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині – завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки», – заявив він, звертаючись до жителів області.

Говорячи про ситуацію на Харківщині, Синєгубов повідомив, що ситуація в регіоні повністю контрольована.

«Уночі відбивали ворожі напрямки по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках», – сказав голова ОДА.

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Він також повідомив, що місцева влада створює логістичний гуманітарний центр, тому що отримує багато гуманітарної допомоги від бізнесу.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

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Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».