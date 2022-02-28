Неспокійна ніч: у Чернігові ракета влучила в житловий будинок, у Києві та Харкові вибухи – Держспецзвʼязку

У центрі Чернігова в житловий будинок уночі 28 лютого влучила російська ракета, спалахнула пожежа, повідомляє Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України.

«О 02:45 у житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета. Зайнялася пожежа, горять два нижні поверхи. Кількість травмованих наразі не відома», – ідеться у повідомленні.

Також Держспецзвʼязку повідомляє про поновлення вибухів, які чують у двох найбільших містах України.

«У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин в українській столиці було спокійно», – вказано в повідомленні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».