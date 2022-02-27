Президентка Словаччини: «за жертви в Україні відповідальність несе Путін»

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що словаки готові допомогти Україні й українцям в умовах агресії Росії.

«Потрібно робити подальші кроки, наприклад, за допомогою санкцій, щоб змусити президента Росії Путіна сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинити бої й встановити мир», – заявила словацька президентка.

«За всі жертви в Україні несе відповідальність Володимир Путін. Якщо Путін намагався нас розізлити, то це йому не вдалося. Ми готові захищати наші країни і звичайно допомагати Україні», – додала вона.

Словацька президентка вважає, що для України повинна бути відкрита європейська перспектива. «Ми підтримуємо Україну, щоб вона вступила до Європейського союзу... Те, за що Україна воює, це не тільки її територіальна цілісність, але це наші демократичні цінності. В цьому сенсі Україна воює й за нас», – наголосила Зузана Чапутова.

Президентка Словаччини прибула 27 лютого на словацько-український кордон Убля – Малий Бережний.

Як повідомляють ЗМІ, за останню добу з України до Словаччини прибуло понад 12 тисяч людей, близько 30 з них попросили у Словаччині притулок.