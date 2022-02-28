Вторгнення Росії на Херсонщину. Як захоплювали Нову Каховку і що там відбувається зараз

Ветеран АТО, керівник ГО «Каховський плацдарм» Сергій Цигіпа розповів, що російська армія після вторгнення на Херсонщину зайняла одне з міст південного регіону – Нову Каховку. Цигіпа стверджує, що нинішня ситуація в місті тримає місцевих жителів у страху. Про те, що зараз відбувається в Новій Каховці, він розповів проєкту «Новини Приазов’я».

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив 27 лютого, що місто перебуває повністю під контролем російських військ. За його даними, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель.

27 лютого у Новій Каховці запроваджується комендантська година – з 22:00 до 07:00 щоденно. Жителям забороняється виходити на вулиці міста.

Сергій Цигіпа назвав «фейком» поширену в ЗМІ інформацію про те, що в самій Новій Каховці немає російських військ.

Розстріляли машину аварійної служби водоканалу. Загинув водій, головний інженер – у важкому стані

«Йде розстріл цивільного населення. Розстріляли машину аварійної служби водоканалу. Загинув водій, головний інженер – у важкому стані. І тіло вони вже другий день не віддають. У нас «Гради» розташовані на стадіоні «Енергія». Наразі пройти у центр міста, там, де мерія, неможливо, не пускають, стріляють над головами», – повідомив ветеран АТО.

За його даними, в місті перебуває велике угруповання російських військ, які відкривають вогонь у бік Херсону та Миколаєва. Колона російської техніки зайшла в місто, на Північно-Кримський канал та ГЕС «без жодного пострілу», обурено розповів Цигіпа: «Ми жодної інформації не бачили, поки самі не приїхали на ГЕС і не побачили на власні очі. Ну, в перший день, це ще можна було, вони там всі посміхалися, а зараз вони лютують і є загиблі й поранені з цивільного населення».

Цигіпа наголосив, що переїхати з одного до іншого міста зараз непросто.

БТРи стоять майже по всіх вулицях – і якщо хтось не зупиняється за 100 метрів, вони відкривають вогонь на ураження

«Зараз вже навіть до Таврійського через Північно-Кримський канал великі проблеми проїхати. Тому, хто хоче ризикнути, нехай спробує. Ми усіх попереджаємо, що не варто цього робити, бо що в їхніх «ватних» головах – ми не знаємо. І тому тут вже з одного боку Каховки до іншого під’їхати – великі проблеми. Бо БТРи стоять майже по всіх вулицях – і якщо хтось не зупиняється за 100 метрів, вони відкривають вогонь на ураження», – додав він.

За даними Цигіпи, в місті немає поліції, а каховська ГЕС повністю перебуває під контролем російських військових. Також він розповів, що під час штурму Антонівського залізничного мосту на шляху до Нової Каховки у російської армії були дуже великі втрати, поранених звозили в місцеву лікарню, яка стала тепер їхньою лікувальною базою.

«З першого дня у приймальне відділення вже вони привозили своїх 300-х, усіх жителів повиганяли, хто там лікувався. Там тепер їх база лікувальна. Так, це російські військові, машини з буквою Z і червоним хрестом. Коли почався штурм Антонівського мосту, там були дуже великі втрати, а мобільних госпіталів не було, як і мобільних крематоріїв», – додав Цигіпа.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.